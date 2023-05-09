İmamoğlu, tarihi sınavda! Bakalım o gün ne yapacak

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, 14 Mayıs’ta İstanbul’dan çıkacak sonucun, bir bakıma Ekrem İmamoğlu için de güven oylaması olacağına işaret etti. “Bakalım, 16 milyonluk koca İstanbul, kendisinden memnun mu?” diye soran Tamer, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İstanbul’dan çıkacak sonuç, bir bakıma da İmamoğlu için güven oylaması olacak.

Bakalım, 16 milyonluk koca İstanbul, kendisinden memnun mu?

Dolaylı da olsa pazar günü anlayacağız.”

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