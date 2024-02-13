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Gündem İmamoğlu sözleri gündem olmuştu! Selim Temurci kime oy verdiğini açıkladı
Gündem

İmamoğlu sözleri gündem olmuştu! Selim Temurci kime oy verdiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-13 13:22:00 -
İmamoğlu sözleri gündem olmuştu! Selim Temurci kime oy verdiğini açıkladı

14 Mayıs Genel Seçimleri’nde “Altılı Masa” ittifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden milletvekili seçilen Selim Temurci, ittifakın dağılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yarışında desteğini AK Parti adayı Murat Kurum’dan yana kullandığını söyledi ve bu sözleri CHP’de tepkiye neden oldu. Gazeteci Nagehan Alçı bu konuyu gündemine aldı.

Murat Kurum’a verdiği desteğin arkasında duran ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Temurci 14 Mayıs Genel Seçimlerinde kime oy verdiğini açıkladı.

Nagehan Alçı Selim Temurci için şöyle yazdı…

“Önce mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na değil de Tayyip Erdoğan’a oy verdiği iddiası…

OYUMU KEMAL BEY’E VERDİM

“Hiç öyle şey olur mu Nagehan Hanım? Sahada Kemal Bey için bizzat çok çalışmış bir insanım. Gerçekten ve elbette ona oy verdim. Bakın 6’lı Masa ortaya çıktığından beri bizi biraz ‘öteki’ görüyorlar. Bu çok yanlış. Ben hakikaten çok yoruldum.”
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Sonra devam etti:

“CHP’den seçildik diye her şeye olur dememizi bekliyorlar. Hayatım boyunca doğru bulduğuma doğru, yanlış bulduğuma yanlış demiş bir insanım.

GERÇEK EKREM BEY’İN SÖYLEDİĞİ GİBİ DEĞİL

““CHP’den seçildik diye her şeye olur dememizi bekliyorlar. Hayatım boyunca doğru bulduğuma doğru, yanlış bulduğuma yanlış demiş bir insanım.

‘Bütçeyi inceleyince her şeyin Ekrem Bey’in söylediği gibi olmadığını gördüm’

Bakın ben iyi bir İstanbulluyum. Bakıyorum, inceliyorum. Plan bütçe komisyonunda görev yaptım. Belediyenin bütçesini inceleyince bazı şeylerin Ekrem Bey’in söylediği gibi olmadığını gördüm.”

Bunun üzerine hemen sordum:

“Nedir kast ettiğiniz?”

“Ekrem Bey sürekli beni engellediniz diyor. İBB’ye Ankara’dan gelen bütçe küçülmüş mü? Hayır baktım oransal olarak azalmamış aksine artmış. Bakın harcamalar, borçlar olarak da baktım. 1,8 milyar Euro borç vardı, 2,8 milyara çıkmış. Yüzde 50'nin üzerinde artış var.

Mesela Sayın İmamoğlu ‘şurada bunu yaptık’ diyor, bakıyorum yapılmamış… Sayıştay raporlarında da gördüm”

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