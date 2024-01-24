İmamoğlu makamında korku dolu anlar... Yoksa bu bir algı çalışması mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bazı kabullerini yaptığı Emirgan Korusu’nda bulunan Beyaz Köşk’e gelen iki kişi gizli şekilde fotoğraf çekti. Kimliği belirsiz iki kişinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ALDILAR

Beyaz Köşk, Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı bir diğer makam. İmamoğlu bazı kabullerini Saraçhane binası gibi burada da yapıyor. Beyaz Köşkün bahçesi vatandaşlara açık ancak görüntülerdeki kısma ise yabancı araç girişi yasak. Video görüntülere göre dün saat 15.00 sularında beyaz bir araç ile iki kişi Beyaz Köşk’e geliyor. Araçtan hızlıca inen şahıslar, cep telefonları ile binanın görüntülerini çekiyor ve kısa sürede Emirgan Korusu’ndan ayrılıyor.

GÜVENLİK KAMERASINDAN PLAKA TESPİT EDİLDİ

Güvenlik görevlileri ise kısa sürede aracı ve kişileri fark etti ancak müdahale edene kadar araç olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameraları izlenerek elde edilen görüntülerde aracın plakası tespit eden belediye yetkilileri olayla ilgili şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı sırada ise Ekrem İmamoğlu’nun binada olmadığı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu’nun güvenlik ekibi ve polis görüntüleri incelemeye aldı.

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