İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun izinde! Ekrem'in hakaret davası sonuçlandı
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na eski Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiası ile açılan davada karar çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Cumhurbaşkanına hakaret davasında ceza ödemeye mahkum edilmesine, 'İmamoğlu da Kılıçdaroğlu’nun izninden gidiyor' yorumları yapıldı.
Mahkeme, 'hakaret' suçlamasıyla İmamoğlu'na 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL adli para cezası verdi.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, seçim döneminde gerçekleştirdiği Karadeniz gezisi sırasında 5 Haziran 2019 günü havalimanın yaşanan tartışmada eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7. duruşması Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Duruşmada İmamoğlu'nun avukatları esas hakkında savunma yaptı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme İmamoğlu’na 354 gün boyunca 20'şer TL'den toplam 7 bin 80 TL adli para cezası verdi.