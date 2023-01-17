İmamoğlu ile ilgili flaş iddia! Bunu yapacak

Seçimlere az bir süre kala muhalefetin olası adayları arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıkıyor.

İmamoğlu, 22 Aralık’ta “Her CHP’linin, ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır” demişti.

Gazeteci İsmail Saymaz ise dün Halk TV’deki köşesinde İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na 6 Ocak’ta Dudullu-Bostancı metrosunun açılışının ardından seçimlerle ilgili sunum yaptığını yazmıştı. Buna göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazandıracak bir kampanya modelini anlattı.

Kılıçdaroğlu benimsedi

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, toplantıda İmamoğlu’nun önerdiği modelin genel olarak kabul gördüğünü belirtti. Karaca’ya göre İmamoğlu’nun modeli, Kılıçdaroğlu ve yakın ekibi tarafından benimsendi.

Karaca, bu hamleyle birlikte ‘altılı masa’dan ”Ortak adayımız Kılıçdaroğlu” açıklamasının gelmesi halinde İmamoğlu’nun CHP liderinin kampanyası için çalışacağını deklare ettiğini belirtti.

Karaca kampanyayla ilgili, kaynaklarının şu sözünü aktardı: ”İmamoğlu’nu sadece destekçi olarak değil bizzat kampanyayı yöneten isimlerden biri olarak konumlandıran bir kampanya modeli.”

İmamoğlu’nun sunumu

Dünkü yazısında İsmail Saymaz, sunum toplantısının ‘gözlerden ırak’ yapıldığını belirtirken, şunları yazmıştı: "İlkin CHP’nin merkez yürütme kurulu üyeleri bir araya geldi. İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın başkanı Emrah Şahan ve İmamoğlu’nun danışmanı Gökhan Günaydın, ‘seçim kampanyası makinası’ adı verilen, İstanbul’da son yerel seçimdeki kampanya modelini CHP’lilere anlattı. İkinci toplantıya Kılıçdaroğlu katıldı. Bu kez sunumu İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu, sunumda, ‘Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı’ diyerek, modelini anlattı.

Bu model maliye, saha organizasyonu, Ar-Ge, siyasal iletişim, reklam, hukuk ve seçim güvenliği gibi birden çok ayaktan oluşuyor. Bu modelin işlemesi için en az 150 kişinin çalışması gerekiyor.”