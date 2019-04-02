İmamoğlu ile Fox'un Portakal'ı ev arkadaşı çıktı Millet İtifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile PKK'ya teşekkür eden Fox TV'nin spikeri Fatih Portakal'ın üniversite yıllarında ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İkilinin, yıllar önce çekilen fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Fatih Portakalev arkadaşı çıktı. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan ikili üniversite döneminde bir süre aynı evi paylaştı. Portakal hayırlı olsuna gitmişti Ekrem İmamoğlu, CHP'den Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduğu dönemde, onu ilk ziyarete gidenlerden biri Fatih Portakal olmuştu. İmamoğlu ile Portakal, makamda hatıra fotoğrafı çektirmişti. 2013 YIlında ödül vermişti Öte yandan bir sitenin düzenlediği "2013 Yılın En İyileri" ödül törenine katılan dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a ödül vermişti.

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