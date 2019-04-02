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İmamoğlu ile Fox'un Portakal'ı ev arkadaşı çıktı

Millet İtifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile PKK'ya teşekkür eden Fox TV'nin spikeri Fatih Portakal'ın üniversite yıllarında ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İkilinin, yıllar önce çekilen fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

02 Nisan 2019 Salı 14:31
İmamoğlu ile Fox'un Portakal'ı ev arkadaşı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Fatih Portakalev arkadaşı çıktı. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan ikili üniversite döneminde bir süre aynı evi paylaştı.

Portakal hayırlı olsuna gitmişti

Ekrem İmamoğlu, CHP'den Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduğu dönemde, onu ilk ziyarete gidenlerden biri Fatih Portakal olmuştu. İmamoğlu ile Portakal, makamda hatıra fotoğrafı çektirmişti.

2013 YIlında ödül vermişti

Öte yandan bir sitenin düzenlediği "2013 Yılın En İyileri" ödül törenine katılan dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a ödül vermişti.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:31
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Fatih Portakal
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET6 dk önce
    Arkadaşlarmış demek! Allah ikisinin şerrinden de bu toplumu muhafaza eylesin!
  • görkemgörkem10 dk önce
    benim bildigim her ikisi de pirlanta gibi tertemiz arkadaslar..
  • Bana arkadaşını söyle Bana arkadaşını söyle 11 dk önce
    Zaten nasıl bozulduğunu merak ediyordum taşlar yerine oturdu
  • komünistkomünist11 dk önce
    niye imamoğlu ile fatih portakal arkadaş olamaz mı, biz kimlerin kimlerle arkadaşlığına şahit olduk, örnek fetöcülerle erdoğancılar
  • ataner ergülataner ergül12 dk önce
    Abdullah GÜL Fehmi KORU Hulisi AKARDA YILLAR ÖNCEDE ARKADAŞBOP PROJESİNİN ELAMANLARI
  • BozoBozo15 dk önce
    Ank hırsız piçleri hesap vereceksiniz hesap

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