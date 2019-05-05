İmamoğlu: İBB'de israfın önüne geçeceğiz
Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayına giriyoruz. En önemli şeylerden birisi israf. Türkiye'nin kurumlarında, İBB'de israfın önüne geçeceğiz. Her kuruşunuza sahip çıkacağız" açıklamasında bulundu.05 Mayıs 2019 Pazar 17:46
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada başkanlığı döneminde yapacaklarına dair yol haritasını anlatan İmamoğlu, israfa karşı mücadele başlatılacağının sözünü verdi.
Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayına giriyoruz. En önemli şeylerden birisi israf. Türkiye'nin kurumlarında, İBB'de israfın önüne geçeceğiz. Her kuruşunuza sahip çıkacağız. Makam araçlarıymış, şatafatmış, bu dönemin bittiğini İstanbul'da Türkiye'ye göstereceğiz, size söz veriyorum. Bunu siyasi sorumluluğumla, aile terbiyemden, kişiliğimden, Allah'a olan inancımdan ve korkumdan dolayı yapacağız. Kul hakkı yemeyeceğiz." şeklinde konuştu.
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