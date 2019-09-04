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İmamoğlu 'devleti ortadan kaldırmak' suçuyla yargılanan Gezi isyancısını İBB yönetimine atadı!

Gezi çapulcularının oluşturduğu Taksim Dayanışma Platformu üyesi olan Gezi isyancısı Tayfun Kahraman, Ekrem İmamoğlu tarafından Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:15
İmamoğlu 'devleti ortadan kaldırmak' suçuyla yargılanan Gezi isyancısını İBB yönetimine atadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Gezi isyancısı Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman atandı.

Hala yargılanıyor

Gezici isyancılarının oluşturduğu Taksim Dayanışması üyesi Kahraman, Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin olarak "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanıyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2004 yılında lisans eğitimini tamamlayarak, şehir plancısı unvanı ile mezun olan Kahraman, 2006 -2010 yılları arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda “profesyonel çalışan” olarak Sekreter Üye görevinde bulundu.

Tayfun Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda 2010 yılında başladığı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2019 yılı Ocak ayına kadar devam etti. 2010 -2014 yılları arası Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 – 2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu’nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kent Planlama Programında başladığı yüksek lisansını 2010 yılında, Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında 2017 yılında tamamladı. 2014 – 2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde danışman olarak çalışmalara destek veren Kahraman, 2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdüren Kahraman, Planlama Dergisi’nin editörlüğünü de yürütüyor.

Kaynak: Independent Türkçe

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:15
  1. Tayfun Kahraman
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı
  4. Gezi kalkışması

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