İmamoğlu, borcu borçla kapatıyor

Akit, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB) adım adım iflasa sürüklendiğini gözler önüne seren belgeleri yayınlamaya devam ediyor. CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 27 iştirakli belediyenin kaynaklarını tükettiği gibi borcu da borçla kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı. 2020 yılı içerisinde İBB bütçesinde meydana gelen 4 milyar 600 milyon liralık gider fazlasının iç ve dış piyasalardan alınan başka borçlarla kapatılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Kapitülasyonlar gibi

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminin iç piyasadaki bankalardan 2 milyar 25 milyon 386 bin lira borç aldığı, yine iç piyasaya 1 milyar 100 milyonluk bono satışı gerçekleştirdiği kaydedildi. İmamoğlu yönetiminin onayıyla uluslararası finans kurumlarından 2 milyar 869 milyon lira borç alındığı, dış piyasaya ise 4 milyar 543 milyon liralık tahvil satıldığı belirlendi. Sadece 2020 yılı içinde iç ve dış piyasaya toplamda 9 milyar 438 milyon 822 bin liralık borç yükünü İstanbulluların omuzuna yüklediği kaydedildi. Öte yandan; İmamoğlu yönetiminin İller Bankasından da 200 milyon lira tutarında borç aldığı bildirildi.

Milyarlarca liralık borç

Göreve geldiği günden bu yana hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi büyük bir ekonomik buhran yaşıyor. Öyle ki 2020 yılı İBB Faaliyet Raporu’nda itiraf etmek zorunda kaldıkları veriler, adım adım gelen felaketi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Raporda borcun borçla kapatılacağı şu sözlerle ifade ediliyor: “2020 yılı için öngörülen gelir ve gider bütçesi arasındaki 4.600.000.000 TL’lik farkın uygun şartlarda sağlanan iç ve dış borçlanma ile finanse edilmesi planlanmıştır.” Raporda İBB’nin bütün kaynaklarının tükendiği ve iç ve dış piyasalardan borç alındığı da itiraf ediliyor.

Şehrin geleceği ipotek ediliyor

Göreve geldiği günden beri gözle görülür tek bir projesi olmayan İmamoğlu, şehrin geleceğini de adeta ipotek ettirmiş. Raporun ‘Temel Mali Tablolarla İlgili Açıklamalar’ kısmında, “Yurtiçi bankalardan bağlı kuruluş ve iştirak şirketlerden toplam 2.025.386.005 TL ile iç borç kullanımı, uluslararası finans kuruluşlarından 2.869.484.935 TL dış borç kullanımı ve dış piyasalara 4.543.952.000 TL tutarında Eurobond ihraç ederek toplam 9.438.822.000 TL borç kullanımı yapılmıştır” ifadelerine yer veriliyor.

Hani engelleniyordun!?

Her konuşmasında AK Parti hükümetinin kendisini engellediği yönünde propaganda yürüten İmamoğlu, rapor vasıtasıyla kendi kendini de yalanlıyor. İmamoğlu yönetiminin İller Bankasından tam 200 milyon lira kaynak kullanımı aldığı da mali tablo kısmında belirtiliyor.

Herşey güzel olacaktı!!! Ekrem’in İETT’si cayır cayır

İstanbul’da son aylarda bakımsızlıktan dolayı artan otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. CHP’li İmamoğlu idaresindeki İBB’ye bağlı İETT, her gün yeni bir skandalla gündem oluyor. Dün de bir İETT otobüsü seyir halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yolcular ölümden döndü. “Her şey çok güzel olacak” ve “Ulaşımı ucuzlatacağız” vaatlerinde bulunup halkı kandıran Ekrem İmamoğlu, yaşanan rezaletler karşısında sessizliğini korurken vatandaşlar sosyal medyadan duruma isyan etti. Vatandaşlar, “Arızalanıp yolda kalmasına razıydık”, “Böyle bir rezillik yok”, “Gittikçe daha beter oluyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.