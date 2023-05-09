İmamoğlu, artık iyice şaşırdı! Sen ne yapıyorsun böyle Eko

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, gittiği her yerde olay ve kriz çıkarma potansiyeline sahip olan Ekrem İmamoğlu’nun önceki gün Erzurum'da sergilediği “Oscar’lık performans”ı değerlendirdi.

“Erzurum'daki kaos planının arkasından da tıpkı Gezi kalkışmasında olduğu gibi FETÖ çıkarsa hiç şaşırmam” diyen Övür, yazısında şunları kaydetti:

“O kadar uğraştı, fondaş medya oluşturdu, İstanbul'u ihmal edip büyükelçilerle gizli görüşmeler yaptı ama yine "o makam"a ulaşmayı başaramadı. Artık ne yapacağını şaşırdı. Şimdi "embedded siyasetçi" rolüyle il il dolaşıyor.

Yedili cumhurbaşkanı yardımcısı aday adaylarından biri olan Ekrem İmamoğlu'ndan söz ediyorum.

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Gittiği her yerde olay çıkarma, kriz yaratma potansiyeline sahip İmamoğlu önceki gün de kendisine yakışanı yaptı ve Erzurum'da aradığı kriz zeminini buldu. Hatta bunu kışkırttı, "Kılıçdaroğlu yapamadı, ben yaptım" havasına girdi. Bu tür zeminleri gördüğümde aklıma ya eski Türkiye'deki Gladyo geliyor ya da onun yeni versiyonu FETÖ...

Aralarında somut bir bağ olmasına gerek yok, yapı gereği maraza çıkarmaya, bahane bulmaya zaten müsait bir siyasi aktörden söz ediyoruz. Ortalama bir FETÖ'cü ile İmamoğlu'nun davranış biçimlerine bakın, yumurta ikizi gibi olduğunu görürsünüz.

İmamoğlu'nun tek farkı, hırsının aklının çok önünde olması... Bu da onu çok öfkeli yapıyor. Hele istediği makamı elde edememişse, hele başkanı olduğu ama onun gereğini yapmadığı İstanbul'da yüzyılın en büyük mitingi yapılmışsa, çılgınlaşmaması mümkün değil.

Erzurum'da olanlar tam da bu ruh hâlinin bir yansıması... Bu arada İmamoğlu nereye giderse gitsin, onun çevresini saran, izleyen FETÖ gözünü de göz ardı etmemek gerekiyor. Doğrusu Erzurum'daki kaos planının arkasından da tıpkı Gezi kalkışmasında olduğu gibi FETÖ çıkarsa hiç şaşırmam.”