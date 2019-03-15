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İmam Hatiplilerden Akit’e ziyaret

Türkiye’nin yüz akı İmam Hatip Lisesi öğrencileri Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyaretinde bulundu. Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi Başkanı Ali Ulvi Say, Başkan Yardımcısı Gürkan Bayam, Semih Hatun ve Berat Bayat, Küçükçekmece’deki genel merkez binamızda Karahasanoğlu tarafından ağırlandı.

15 Mart 2019 Cuma 12:05
İmam Hatiplilerden Akit’e ziyaret

 SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL 

Milli ve manevi değerlerin yoğun bir şekilde verildiği İmam Hatip Lisesi öğrencileri Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir ziyarette bulundu.

28 Şubat sürecinin karanlık yılları başta olmak üzere her dönemde imam hatiplilerin hakkını savunan Akit Medya Grubu yöneticileri ziyaretten büyük memnuniyet duydu.

Başakşehir Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi Başkanı Ali Ulvi Say, Başkan Yardımcısı Gürkan Bayam, Semih Hatun ve Berat Bayat, İcra Kurulu BaşkanımızMustafa Karahasanoğlu tarafından ağırlandı. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette, öğrenciler, ‘Mesele’ isimli dergilerini tanıtırken, okulda gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında Karahasanoğlu’na bilgi verdi.

Karahasanoğlu da, İmam Hatiplilerin her daim yanında olacaklarını belirterek genç arkadaşlarımıza başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:05
  1. Akit Medya Grubu
  2. Akit Medya
  3. Başakşehir Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Lisesi
  4. Başakşehir Aliya İzzetbegoviç
  5. Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Lisesi
  6. Aliya İzzetbegoviç
  7. Başakşehir Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip
  8. Mustafa Karahasanoğlu

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