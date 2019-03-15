İmam Hatiplilerden Akit’e ziyaret

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Milli ve manevi değerlerin yoğun bir şekilde verildiği İmam Hatip Lisesi öğrencileri Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir ziyarette bulundu.

28 Şubat sürecinin karanlık yılları başta olmak üzere her dönemde imam hatiplilerin hakkını savunan Akit Medya Grubu yöneticileri ziyaretten büyük memnuniyet duydu.

Başakşehir Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi Başkanı Ali Ulvi Say, Başkan Yardımcısı Gürkan Bayam, Semih Hatun ve Berat Bayat, İcra Kurulu BaşkanımızMustafa Karahasanoğlu tarafından ağırlandı. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette, öğrenciler, ‘Mesele’ isimli dergilerini tanıtırken, okulda gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında Karahasanoğlu’na bilgi verdi.

Karahasanoğlu da, İmam Hatiplilerin her daim yanında olacaklarını belirterek genç arkadaşlarımıza başarılar diledi.