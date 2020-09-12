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Eğitim İmam Hatipliler Kurultayı bugün İstanbul’da yapılacak
Eğitim

İmam Hatipliler Kurultayı bugün İstanbul’da yapılacak

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince her yıl düzenlenen “İmam Hatipliler Kurultayı”nın 17’ncisi bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:33:00 -
İmam Hatipliler Kurultayı bugün İstanbul’da yapılacak

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle İstanbul’a alınan 17. İmam Hatipliler Kurultayı, Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 480 il ve ilçe derneğinin canlı bağlantı ile katılacağı kurultayda, yılın şiarı ve sonuç bildirisi açıklanacak. İmam Hatipliler Kurultayı’nda, hem yıllık değerlendirme yapılıyor hem de gelecek vizyonu açısından önemli konular tartışılıyor. Buradan çıkan sonuçlar imam hatip kimliği, okullardaki eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve ileriye dönük çalışmalara ışık tutuyor.

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