İmam hatip sözleri geniş yankı uyandırmıştı! Tepkilerin ardından Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk açıklama

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Cübbeli Ahmet Hoca, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmam hatip ve ilahiyata ilişkin açıklamalar yapan Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri kamuoyunda tepki çekti.

"İmam hatipe göndermeyin"

İmam hatiplerde müfredatla ilgili sıkıntı olmadığını ve hocaların yüzde 90'ının mutedil olduğunu vurgulayan Cübbeli Ahmet Hoca, deist ve hadis inkarcısı hocaların da bulunduğunu belirterek "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri tepki çekti

Birkaç kötü örnek üzerinden tüm imam hatipleri etkileyecek sözlere imza atan Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları tepki çekti. Kamuoyunda gelen tepkilerin ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, "CNN Türk'te konu imam hatiplere geldiğinde yüzde 93'ünü tenzih edip, müfredatlarında bir problem olmadığını da bildirmiştim. Ancak küçük bir azınlık da olsa bazı İHL hocalarının müfredata uymayarak Anadolu halkının ehl-i sünnet inancına muhalif yorumlar kattığını beyan etmiştim." sözleriyle konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca şu ifadeleri kullandı: