İmam hatip mezunları: "Ankara Barosu’nu şiddetle kınıyoruz”

Samsun’da imam hatip mezunları, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’na karşı yaptığı açıklamayı şiddetle kınadı.

Samsun’da bir grup imam hatip mezunu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Barosu’nun, Diyanet İşleri Başkanı’nın tüm semavi dinlerde ve tüm evrensel hukuk düzenlerinde gayrimeşru kabul edilen eşcinsel ilişkinin kötülüğü hakkında yaptığı açıklamaya istinaden yaptığı yazılı açıklamayı hayretle ve esefle okuduk. Söz konusu baro açıklaması hukuken ve ahlaken asla tasvip edilemez. Diyanet İşleri Başkanı’nın açıklamaları bir inanç sistemi olarak yüce dinimiz İslam’ın emredici hükümlerini dile getirmekten ibaret olup bilakis söz konusu baronun açıklamaları içeriği itibarıyla inanan insanları tahkir edici, inanç ve ifade özgürlüğüne müdahale edici bir içerik taşımaktadır. Bizler bir grup Samsun İmam Hatip mezunları olarak halkımızın inançlarına saldırı ve hakaret içeren mezkur açıklama sebebiyle Ankara Barosu’nu şiddetle kınıyoruz” denildi.