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Eğitim

İmam Hatip Liselerine tercihler nasıl oldu?

LGS tercih sonuçları açıklandı. Peki İmam Hatip Liselerine hangi öğrenciler tercihte bulundu? Tercih edilen İHL'lerin yüzdelik dilimi nasıl oldu?

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:47:00 -
İmam Hatip Liselerine tercihler nasıl oldu?

Liselere Geçiş Kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştime sonuçları bugün saat 09.00 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, liselere geçen öğrencilere "hoş geldiniz" dileyerek sonuçların açıklandığını duyurdu.

 

LGS tercih sonuçlarına göre İmam Hatip Liselerine ilginin büyük olduğu görüldü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı sosyal medya paylaşımında İmam Hatip Liselerinin %99,8 oranında dolduğunu belirtti.

Türkiye genelinde İmam Hatip Liselerinin tercih durumuna bakıldığında yine birinci sırayı 0,74'lük yüzdelik dilim ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi aldı. Kartal İHL'nin ardından 1,54'lük yüzdelik dilim ile Kadıköy İmam Hatip Lisesi takip etti.

 

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