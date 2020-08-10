Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 Haziran’da yapılan LGS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında 2020 LGS lise yerleştirme başvurularını aldı. LGS tercih işlemleri sonrası beklenen lise yerleştirme sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasında sonra liseye yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlar ışığında Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları ise 17 Ağustos tarihinde arasında yapılacak. 2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos’ta erişime açılacak. MEB e-Okul girişi üzerinden öğrenciler lise boş kontenjanları ve okul nakil işlemlerini gerçekleştirebilecek. Hem LGS hem de 2020 YKS sınavında İmam Hatip öğrencileri büyük bir başarıya imza attı ve yurdun dört bir yanında dereceye giren yüzlerce İmam Hatip ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu. Nakil tarihleri döneminde de İmam Hatip Liselerine yoğun ilginin olacağı beklenirken, 2020 İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB tarafından açıklandı. İşte Türkiye geneli İmam Hatip Liseleri taban puan ve yüzdelikleri.

Anadolu İmam Hatip Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri için tıklayınız