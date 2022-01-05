İmam bekar maaşı ne kadar 2022? İmam evli eşi çalışmayan 2 çocuklu maaşı 2022

Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yapılan zam da netleşti. Buna göre, memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu. Peki imam maaşı ne kadar oldu? Bekar imam maaşı ne kadar oldu? Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu mam maaşı ne kadar?

İman bekar maaşı ne kadar? İmam evli eşi çalışmayan 2 çocuklu maaşı 2022

2022 yılında geçerli olacak imam, müezzin ve vaiz maaşları açıklanan enflasyon rakamları sonrası netleşti.

İmam/hatip (bekar) maaşı 4.800 liradan 6 bin 675,41 liraya yükseldi.

İmam/hatip (evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) maaşı 5.800 liradan 8 bin 015,41 liraya yükseldi.

Müezzin maaşı 2022 ne kadar oldu?

Müezzin maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi.

Vaiz maaşı 2022 ne kadar oldu?

Vaiz maaşı 5.016 liradan 6 bin 545.88 liraya yükseldi.