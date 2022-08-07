İmam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı malzemeleri ve pişirme süresi nedir? Fırında, tencerede, kolay, orjinal tarif

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan imam bayıldı, büyük küçük herkesin severek yediği ve ana unsuru patlıcan olan bir yemektir. Türk mutfağı denince akla gelen ilk yemeklerden olan imam bayıldı tarifi ise internette sıkça aratılıyor. Peki, İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

İMAM BAYILDI TARİFİ VE MALZEMELERİ

İmam bayıldı yemeği için malzemeler:

5 adet patlıcan

2 büyük boy soğan

3 adet yeşil biber

3 adet domates

6-7 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Tuz

İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı soyarak yarım saat kadar tuzlu suda bekletin. Ardından tuzunu akıtıp, havlu kağıt ile kurulayıp çevirerek her yönünü sıvı yağda kızartın. Yağın fazlasını alması için havlu kağıda alın. İç harcı için soğanları piyazlık doğrayın, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alın ve kavurmaya başlayın. 5 dk. kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberleri ve sarımsakları ilave edin, bir süre daha kavurun. Küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavurmaya devam edin. İnce kıyılmış maydanozu ekleyerek ocaktan alın. Fırın kabına aldığınız patlıcanların üzerine boydan çizgi şeklinde kesin. İçlerine hazırladığınız iç harcından doldurun. Tavada kalan domatesli suyu fırın kabına dökün ve 190 derece ısıtılmış fırında pişirin.

İmam Bayıldı (Ocakta Tencerede) Tarifi İçin Malzemeler

3 adet patlıcan

1 iri baş kuru soğan

3 adet orta boy yeşil biber ya da (2 kırmızı kapya biber)

2 orta boy domates

8-10 diş sarımsak

Zeytinyağı

Çiçekyağı

Salça (1 tatlı kaşığı kullandım/isteğe bağlıdır)

Tuz

Pulbiber

Karabiber

Maydanoz (isteğe bağlı)

İmam Bayıldı (Ocakta Tencerede) Tarifi Nasıl Yapılır?

Patlıcanları temizleyip yıkadıktan sonra kuruduğuna emin olalım. Alacalı soyup çatalla rasgele delikler açalım. Ocağa patlıcanları kızartmak İçin yağımızı döküp iyice kızartmaya hazır hale gelmesini bekleyelim ki patlıcanları erken atıp yağları içtirmeyelim. Sapıyla kızartıp kızartmamak size bağlı. Patlıcan çok yağ sıçrattığı için kapak kullanırsanız daha iyi olur. Patlıcanlar çok kızarmayacak şekilde altına peçete serdiğiniz başka bir kaba alın. Patlıcanlar kızarırken siz de bir yandan soğanı biberi domatesi doğrayıp hazırlayın. Ayrı bir tavada kavurun önce soğan Ve biberi Sonra domatesleri salça ve baharatları ekleyin. İlk sıcaklığı çıkan patlıcanları tencerenize dizip aralarını çizip yavaşça açın. Hazırladığımız sosu aralarına eşit miktarda paylaştırın. Sarımsakları üzerine yerleştirin; ben biraz kuru acı biberde koydum kenarlarına ve biraz sıcak su ekleyip Ocağa alın. 30 dakika piştikten Sonra sunuma hazır.

Patlıcanların tuzunu akıtıp, havlu kağıt ile kurulayıp çevirerek her yönünü sıvı yağda kızartın. Yağın fazlasını alması için havlu kağıda alın. İç harcı için soğanları piyazlık doğrayın, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alın ve kavurmaya başlayın. 5 dk. kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberleri ve sarımsakları ilave edin, bir süre daha kavurun. Küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavurmaya devam edin.

İnce kıyılmış maydanozu ekleyerek ocaktan alın. Fırın kabına aldığınız patlıcanların üzerine boydan çizgi şeklinde kesin. İçlerine hazırladığınız iç harcından doldurun. Tavada kalan domatesli suyu fırın kabına dökün ve 190 derece ısıtılmış fırında pişirin.

Fırında İmam Bayıldı Tarifi İçin Malzemeler

8 adet küçük patlıcan

3 orta boy kuru soğan

1 büyük domates

1 çorba kaşığı domates salçası

2 kapya biber

2 yeşil biber

Yarım bardak zeytinyağı (Soğan biberleri kavurmak için)

1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı (Fırına koyarken)

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker

1 su bardağı su

7-8 adet sarımsak üzerini süslemek için

Maydanoz (Gerektiği kadar)

Fırında İmam Bayıldı Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle patlıcanları iyice yıkayıp, kabuğunun hepsini değil sadece iç koyulacak kadar 1 parmak kadar soyun. Tuzlu suda 20 dakika bekletin. Tencereye sıvı yağı koyup ısıtın. Patlıcanları tuzlu sudan çıkartıp iyice kurulayın. Kızgın yağa atın ve arkasını önünü kızartın. Diğer bir tavada kuru soğanları tekerlek şeklinde doğrayın, sarımsakları bütün olarak, biberleri de küçük kare şeklinde kesip zeytinyağı ile kavurun. Bunlar kavrulunca en son kare olarak doğranmış domatesleri ekleyip birazda onla kavurun. Daha sonra patlıcanların soyulmuş kısmına bir tatlı kaşığı ile açın ve soğanlı harcı koyun. 1 çorba kaşığı salçayı 1 su bardağı su ile karıştırıp fırına dayanıklı bir tepsinin içine koyduğumuz patlıcanların kenarından ekleyin. 200 derecelik ısınmış fırında üstü kızarana pişirin. En üstünü maydanoz ile süsleyin. Ilınınca üzerini streçle örtüp buzdolabına koyun ve soğuk olarak servis yapın.



İpucu: Şekeri soğan ve biberleri kavururken koyun. Tuzu en son iç harcını ocaktan aldıktan sonra ekleyin. Şeker soğanın karamelize olmasını sağlıyor.

İmam bayıldı ne kadar sürede pişer?

160-170 derecede 35-40 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Bol soğanlı, sarımsaklı ve domatesli iç harcıyla hazırlanan imam bayıldı tarifi

İmam Bayıldı Tarifi İçin Malzemeler

2 adet bostan patlıcanı

1 adet büyük boy kuru soğan

5 diş sarımsak

1 adet orta boy köy biberi

2 adet şili biberi

2 orta boy domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 (çeyrek) demet maydanoz

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz şeker

Üzeri için rendelenmiş kaşar mozzarella hangisi istenirse

İmam Bayıldı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bol soğanlı, sarımsaklı ve domatesli iç harcıyla hazırlanan imam bayıldı yaz yemeklerinin, zeytinyağlıların ve mezelerin başında gelenlerinden.

Kuru soğanları, biberleri sarımsakları incecik kesin. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küp, maydanozu ise incecik kıyın. Soğan, sarımsak ve biberleri zeytinyağında dirilikleri gidene kadar kavurun. Doğranmış domatesleri ve salçayı ilave edip suyunu çekene kadar kavurun. Tuz, karabiber ve toz şekeri ilave edin. Son olarak sıcak suyu ilave edin ve imam bayıldı harcını 5 dakika kadar pişirin. Suyunu çeken ve koyulaşan iç harca kıyılmış maydanozları katın ve karıştırdıktan sonra ılınması için bir kenarda bekletin. Bol suda yıkayıp kuruladıktan sonra kabuklarını alacalı olarak soyduğunuz patlıcanları, ortadan ikiye kesin. Orta kısımlarına keskin bir bıçak yardımıyla çizik atın. Patlıcanları yeteri miktarda tuz ve elinize döktüğünüz zeytinyağıyla ovun. Yağlı fırın kağıdı serdiğiniz fırın kabına alarak 200 derece fırında kızarıp yumuşayana kadar pişirin. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz kızarmış patlıcanların orta kısımlarını ezin. Tepeleme olarak soğanlı ve domatesli iç harçla doldurun. Fırın tepsisine çok az miktarda salçalı sıcak su ekleyip, imam bayıldıları önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 20 dakika da bu şekilde pişirin. Fırından çıkarmaya 10 dk. kala üzerine rendelenmiş peyniri dökün ve kızarınca fırından çıkarın. Ilık servis edin. Afiyet olsun.