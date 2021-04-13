İlkokullarda yüz yüze eğitim iptal mi? Hangi illerde yüz yüze eğitim iptal edildi?
Hangi illerde ilkokullarda yüz yüze eğitim iptal | Koronavirüs artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar bu süreçte yüz yüze eğitime ara verilip verilmediğini merak ediyor. Peki, ilkokullar okula gidecek mi? 1.,2.,3. Ve 4.sınıflar okula gidecek mi?
Son dönemde vaka ve ölüm sayıları arttı. Hal böyle olunca Türkiye’de kısmi kapanma dönemi başladı. Peki, yüz yüze eğitime ara verildi mi?
İlkokullarda yüz yüze eğitim iptal mi? Hangi illerde yüz yüze eğitim iptal edildi?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir” dedi.