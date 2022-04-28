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Yerel İlkokulda skandal! Öğretmen taciz iddiasıyla tutuklandı
Yerel

İlkokulda skandal! Öğretmen taciz iddiasıyla tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ilkokulda görevli öğretmen, 4 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 23:25:00 -
İlkokulda skandal! Öğretmen taciz iddiasıyla tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ilkokulda görevli öğretmen, 4 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Salihli’de bir ilkokulda görevli öğretmen T.G.’nin (61) öğrencilere elle tacizde bulunduğu iddiası üzerine öğretmen gözaltına alındı. İlk etapta görevden uzaklaştırılan ve toplam 4 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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