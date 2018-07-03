İlk zirve Brüksel'de! Önemli toplantıya katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılmalarının beklendiği zirvede, Erdoğan’ın bu liderler ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Zirve kapsamında Brüksel’e gidecek Erdoğan’ın hem zirve kapsamında yapacağı konuşmada hem de ikili görüşmelerde, Türkiye’nin ortaklık hakların korunması mesajını bir kez daha vermesi bekleniyor.

MÜTTEFİKLİK HATIRLATMASI

Yine zirvede ele alınacak konular arasında terör ile mücadele öncelikli olacak. Bu kapsamda, Türkiye’nin terörle mücadele kararlığının altı çizilerek ulusal güvenliğe yönelik sınır ötesi terör yapılanmalarına karşı verilen mücadele ortaya konulacak. Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar ve hukuktan kaynaklanan hakları vurgulanacak. Terörle mücadelede başta ABD olmak üzere NATO ülkelerine "müttefiklik" hatırlatılması yapılacak.

Zirvede S-400’ler konusunda NATO üyeleri tarafından yapılan haksız eleştirilere de yüz yüze cevap verilmesi ve F-35 projesine ilişkin ABD Senatosu'nun hukuk dışı kararının kabul edilemez olduğunun vurgulanması da bekleniyor.