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Gündem İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan paylaştı!
Gündem

İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan paylaştı!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 19:49:00 - 2024-01-23 20:14:42
İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan paylaştı!

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme sonrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Alper Gezeravcı sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın, uzaya fırlatılan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk kenetlenmesinden sonra çekildiği öğrenildi.

Gezeravcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu mesajı ekledi:

“Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir Dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor”

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