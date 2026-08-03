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Spor İlk sınav İzmir’de! A Milli Takım’ın adresi belli oldu
Spor

İlk sınav İzmir’de! A Milli Takım’ın adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
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İlk sınav İzmir’de! A Milli Takım’ın adresi belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’nde kasım ayında oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının statları açıklandı.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde mücadele edecek Türkiye’nin kasım ayındaki iki kritik karşılaşmasının adresi belli oldu.  UEFA Uluslar Ligi turnuvasında 2026-2027 sezonunda A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, kasım ayında iç sahada Belçika ve deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu.

 

Buna göre, Türkiye - Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Belçika maçı ile birlikte Gürsel Aksel Stadyumu, ay-yıldızlıları 3. kez ağırlayacak. Göztepe'nin maçlarını oynadığı stadyum, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.

 

Kırmızı-beyazlıların, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçı olan deplasmandaki Fransa karşılaşması ise 16 Kasım Pazartesi günü Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

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