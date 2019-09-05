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İlk önce Avrupa’ya açılıyor! BMC ihracata odaklandı

Savunma devi BMC, Türkiye ile müttefiklerinin ordularına Altay Tankı başta olmak üzere çok sayıda zırhlı ve taktik tekerlekli araç tedarik ediyor. Yerlileşme hamleleriyle öne çıkan şirket, ihracatı odağa almakta ve Avrupa’ya daha çok ürün satmakta kararlı.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:16
İlk önce Avrupa’ya açılıyor! BMC ihracata odaklandı

 Akit  Ekonomi 

Zırhlı kara aracı üreticisi BMC, savunma sanayiinde yerlilik oranını arttırmayı amaçlıyor. Bu anlamda önemli adımlar atan; üretim ve ihracatta atak yapan şirket, dev projeleriyle de ön planda.

Gerek beğeni toplayan projeleri gerekse rekor gelir artışı sayesinde BMC, dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi Defense News Top 100’de 85’inci sırada yer aldı. Firma 2018’de savunma sanayiine yönelik gelirlerini yüzde 86 arttırarak 554 milyon dolara taşıyarak takdir toplamıştı. BMC tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin ordularına zırhlı araç sunuluyor. Kirpi, Amazon ve Vuran gibi araçlardan farklı coğrafyalarda yararlanılıyor. Gelinen aşamada Letonya’ya zırhlı araç tedarik etmeyi hedefleyen BMC’nin yöneticileri bu çerçevede başkent Riga’da savunma ve otomotiv firmalarını bir araya getiren etkinliğe katıldı. Etkinlikte şirketin Letonya savunma ve otomotiv sanayiine yapacağı katkı anlatıldı. 

Ürün gamımız genişliyor

BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu, üretim ve ihracatlarını devamlı arttırdıklarına işaret etti. Santırcıoğlu, “Son 5 senede pek çok askeri modeli devreye aldık. Altay Tankı’nın seri üretimini yapmak üzere de hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Genel anlamda savunma sanayii ürün gamımızı rekabette uçtan uca var olacak şekilde genişletiyoruz. Hedefimiz dünya markası olmak” açıklamalarında bulundu.

Otonom askeri araç yolda

BMC, zırhlı aracı Amazon’a yeni teknolojilerle otonom sürüş yeteneği kazandırdı. Amazon, monokok gövdesi ve özel V tabanıyla mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı uluslararası standartlara koruma seviyesine sahip bulunuyor. Zırhlı araç, üstün koruma özellikleri ve geniş kullanım alanlarının yanı sıra yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

Karasu stratejik üs haline geliyor

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan BMC Karasu Fabrika alanının inşaatı devam ediyor. ‘Stratejik üs’ olarak nitelendirilen fabrikadan 10 bin aile ekmek yiyecek. Tamamlandığında ülke ekonomisine her yıl 5 milyar dolar katkı yapacak olan Sakarya Karasu’daki üretim tesisinde askeri araçların yanı sıra dizel motor, hızlı tren ve metro üretilecek. Üretim yatırımları ‘süper teşvik’ mekanizmasıyla desteklenecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:16
  1. Sakarya
  2. BMC
  3. savunma sanayii
  4. Defense News Top 100
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  6. Kirpi
  7. Amazon
  8. Vuran
  9. zırhlı araç
  10. Letonya
  11. başkent Riga
  12. BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu
  13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  14. BMC Karasu Fabrika alanı
  15. Stratejik üs
  16. süper teşvik

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