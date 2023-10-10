İlk o 'cesaret' etti! Ürdün kralı Gazze'ye ulaşılması için emir verdi!
Ürdün kralı 2. Abdullah Mısır'la koordinasyon halinde Gazze'ye insani yardım ulaştırılması emrini verdi.
Ürdün kralı 2. Abdullah Mısır'la koordinasyon halinde Gazze'ye insani yardım ulaştırılması emrini verdi.
Ürdün kralı 2. Abdullah Mısır'la koordinasyon halinde refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için emir verdi.
Ancak İşgal rejiminin basını siyonistlerin Gazze'ye yardım taşıyan her aracı hedef alacağını belirterek Mısır'ı tehdit etmişti.