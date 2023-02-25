Alman rock grubu Türkiye için çaldı! 1 milyon fazla toplandı: Yollama kararı aldı! Resmen geliyor
Bir taraftan da dünyadan ve yardımcı dost ülkelerden geldi. Konteynerler yola çıktı, bu günlerde limanlara vardı ve bölgelerimize dağılıyor, dağılacak. Diğer taraftan Alman rock grubu Toten Hosen'in konserinde depremzedeler için 1 milyon avrodan fazla para toplandı diyerek önemli gelişmeyi duyurdu. Alman rock grubu Türkiye için çaldı! 1 milyon avrodan fazla toplandı...
Alman rock grubu Toten Hosen'in, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden zarar görenlerle dayanışma için düzenlediği konserde, 1 milyon avronun üzerinde para toplandı.
Düsseldorf'ta düzenlenen konser öncesi satışa sunulan biletler 1 saat içinde tükenirken, konser biletlerinin yanı sıra yapılan bağışlarla toplanan paranın bir milyon avroyu aştığı belirtildi.
Grubun solisti Campino'nun, "deprem nedeniyle sadece yas tutmak yerine, depremzedeler için harekete geçme" çağrısında bulunduğu konserde, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
10 bin kişinin izlediği konserden elde edilen gelirin tamamının depremzedelere bağışlandığı açıklandı.
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