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İlk kez görüntülendi! İşte İran'ın yeraltı füze üretim tesisi

İran'ın yeraltı füze üretim tesisi Fars News instagram hesabından ilk kez paylaşıldı.

08 Şubat 2019 Cuma 09:41

Sipahiler Ordusu Başkomutanı General Muhammed Ali Caferi’nin Hava Uzay Birliği’nin yeraltı fabrikasında katıldığı törende İran’ın 1000 km menzilli Dezful balistik füzesi de görücüye çıktı.

Törene Hava Uzay Birliği Komutanı General Emir Ali Hacızade de katıldı.

General Caferi törende yaptığı konuşmada, İslam inkılabının 40. zafer yıldönümü dolaysıyla görücüye çıkan Dezful füzesi “Biz yapabiliriz” şiarını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

General Caferi, nokta vuruşu yapan füzelerin seri imalatı İran milletinin evlatlarının emekleri ile gerçekleştiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:41
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