  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ortadoğu tiyatrosunda yeni sezon başladı İran'la ilgili çarpıcı iddia: Yıl bitmeden Hamaney'e suikast olacak Baronlar yeni başkanını seçti! TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu Alayının maskesi Akit TV’de indirildi! ‘Çocuk işçi olmasın çocuk terörist olsun' Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran açıklaması: “Askeri müdahaleye karşıyız” Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren…
Dünya İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak
Dünya

İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak

New York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, resmi konut Gracie Mansion’a taşınırken ilk icraatının taharet musluğu taktırmak olacağını açıkladı. Mamdani, köşkü halka daha açık bir mekâna dönüştürmeyi planladığını belirtirken, günlük yaşamında da metro ve otobüs kullanmayı sürdüreceğini söyledi.

New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, resmi konutu 'Gracie Mansion'a taşındı. 1942'den beri şehrin belediye başkanlarına ev sahipliği yapan 11 bin metrekarelik dev konut tarihi dokusu ile de öne çıkarken Mamdani, ilk değişikliği taharet musluğu taktırarak yapacak.

3 gün önce resmi konutuna taşınan ve eşi Rama Duwaji ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mamdani, "Bizi Upper East Side’da şimdiden karşılayan herkese çok müteşekkiriz ve bu şehirde gençliğimde ziyaret ettiğim pek çok müzeye yürüme mesafesinde, büyüdüğüm ilçeye geri dönmekten mutluyum" dedi.

İLK ÖNCE TAHARET MUSLUĞU TAKTIRACAK

Güvenlik depozitosu ödemediğiyle ilgili şaka yapan Mamdani, köşkün içinde yapılacak ilk değişikliğin taharet musluğu taktırmak olacağını söyledi.

'Gracie Mansion'ı halkın erişiminin sınırlı olduğu bir yer olmaktan çıkarıp, sıradan New Yorklulara daha fazla açmak istediğini söyleyen Mamdani, ayrıca kedi sahiplenme fikrinin bulunduğunu da belirtti.

Günlük alışkanlıklarının aynı kalacağını söyleyen Mamdani, metroya binmeye, otobüs kullanmaya ve New Yorklularla sokaklarda vakit geçirmeye devam edeceğini aktardı.

ABD'li Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'den İsrail'i kızdıracak karar!
ABD'li Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'den İsrail'i kızdıracak karar!

Dünya

ABD'li Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'den İsrail'i kızdıracak karar!

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı

Dünya

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı

Dikkatleri bir anda üzerine çeken iddia: Trump, Mamdani ile mesajlaştı
Dikkatleri bir anda üzerine çeken iddia: Trump, Mamdani ile mesajlaştı

Dünya

Dikkatleri bir anda üzerine çeken iddia: Trump, Mamdani ile mesajlaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23