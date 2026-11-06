Başkentin kalbindeki 50 yıllık kirli leke sökülüp atılıyor! Batakhaneler yıkıldı, manevi çehreye kavuşuluyor!

Ulus ve Çankırı Caddesi’nde yıkılan batakhanelerin izleri tamamen silinecek. Bölgede Roma kalıntıları gün yüzüne çıkarılacak, büyük oteller yapılacak. Pavyonlarla anılan Çankırı Caddesi’nin adı ise değiştirilecek.

Ankara’nın kalbine saplanan 50 yıllık bir diken nihayet sökülüp atılıyor. Ulus, Çankırı Caddesi civarındaki batakhaneler temizleniyor. Kadınları meta olarak kullanan, insanların hayatlarını söndüren pavyonlar bir bir yıkılırken Ankara’nın manevi babası Hacı Bayram-ı Veli’nin türbesinin etrafı tek tek temizleniyor.

Bölgeyle ilgili plan da netleşiyor. Buna göre ilk olarak 2 bin 500 yıllık Roma kalıntıları bulunup turizme kazandırılacak. Tarihi Roma Hamamı’ndan Ankara Kalesi’ne uzanan tarihi Kral Yolu, Augustos Tapınağı, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’nin etrafındaki sosyal alanlar gün yüzüne çıkarılacak. Bölgeye uluslararası turizme uygun oteller yapılacak. Bir polisevi ve bir de vilayetler evi inşaa edilecek. Böylece temiz nezih otelcilik hizmeti verilecek ayrıca bölgenin güvenliğine katkı verilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çankırı Caddesi’nde tarihi bir dönüşüm için kolları sıvadı. Pavyonlarla anılan caddenin isminin değişmesi beklentisi ise güçlendi. Çankırı Caddesi’ne Hacı Bayram-ı Veli Caddesi veya Hacı Bayram Caddesi adının verilmesi konuşulmaya başladı. Çiftçi, konuyu yakından takip ettiğini belirtti ve “50 yıl önce Ankara’nın Çankırı’ya doğru açılan kapısı konumundaki Çankırı Caddesi’nin ismi maalesef payvonlarla bir anılır oldu. Çankırı hemşehrilerimize bir kastımız yok. Çankırı Caddesi ismi yeni açılacak bir bulvara verilebilir ama madem çehre değişiyor. Çankırı Caddesi ismi de değişmeli” dedi.