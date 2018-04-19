İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi hızlandırmak için erken seçimlere gidilme çağrısına olumlu cevap veren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istişareler sonunda erken seçim kararı alındığını gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından ilk cumhurbaşkanı adayları da belli olmaya başladı.

Beklenen adayların dışında sürpriz adayların da çıktığı seçim yarışında ilk adaylar belli oldu. CHP, SP gibi seçim yarışına hazırlanan partilerin henüz adayları belli olmazken şimdiden aday sayısı 5'i buldu. İşte o adaylar:

1) RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin en güçlü adayı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesinde bulundu. Bahçeli, cumhurbaşkanı adayını daha önce de açıkça destekleme kararı aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak tekraren gösterdi.

Öte yandan son açıklanan ORC anketine göre, AK Parti'nin kuruluşundan beri yaptığı 15 seçimin tamamını kazanan Erdoğan'ın oyu yüzde 55-56 bandında olduğu değerlendiriliyor.

2) MERAL AKŞENER

Erken seçim kararının ardından ilk adaylığını açıklayanlar arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Partisinin seçime hazır olduğunu beyan eden Akşener, "Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım" dedi.

Akşener ne kadar parlatılmaya çalışılsa da ilk turda eleneceği öngörülüyor. ORC'nin son anketine göre, ilk turu geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olsa bile, ikinci turda yüzde 37 oy alacağı değerlendiriliyor.

3) DOĞU PERİNÇEK

Aday olacağını çok önceden duyuran Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 100 bin imzayı henüz toplayamasa da çalışmalarına devam ediyor. Erken seçim kararının ardından açıklama yapan Perinçek, karara skandal ifadelerle sert tepki gösterdi. Kararın darbe olduğunu iddia eden Perinçek "Kendi meşruiyet temellerini yok ediyorlar. Böyle bir seçim olabilir mi daha uyum yasaları çıkmadı, 100 bin imzanın nasıl toplanacağı tespit edilmedi, anayasa değişikliğinin gerektirdiği yasalar çıkmadı. Bu iklimde nasıl seçime gidecek Türkiye, o nedenle bu bir darbe" dedi.

Ayrıca Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 0,25 oy almıştı.

4) İLHAMİ IŞIK

Gazeteci İlhami Işık sürpriz bir şekilde cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Adaylık açıklamasında Işık "Bu seçimde kısmetse ve hayırlı olacaksa bende aday olmayı düşünüyorum" dedi. '100 bin imza mı' yoksa 'Bir partiden aday mı' gösterileceği bilinmeyen Işık'ın adaylık için ne tür adımlar atacağı ise merak edildi.

5) LEVENT GÜLTEKİN

Bir diğer ilginç isim ise gazeteci Levent Gültekin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullarak adaylığını açıklayan Gültekin, bir video yayımladı. Video ile açıklama yapan Gültekin, "Ülkemizi bir kişinin iki dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye Türkiye senden daha büyüktür deme meselesidir. Ben bunun için varım, aday oluyorum." ifadelerini kullandı.

NURULLAH ALPAY / yeniakit.com.tr