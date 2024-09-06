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Gündem İlk görüntüler ‘pes’ dedirtti! Polatlar hala akıllanmamış
Gündem

İlk görüntüler ‘pes’ dedirtti! Polatlar hala akıllanmamış

Yeniakit Publisher
2024-09-06 21:56:00 -
İlk görüntüler ‘pes’ dedirtti! Polatlar hala akıllanmamış

Kara para aklama suçlamasından 10 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden bugün tahliye olan Engin Polat'ı yakınları lüks araçlarıyla geldi. Engin Polat'ı karşılamaya gelen yakınlarının Karatepe Cezaevi'nin önünü lüks araçlarla donatırken görüntülere ilişkin ‘Bunlar hala akıllanmamış’ yorumları geldi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşma sonrasında hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat'ı cezaevinden çıkışında karşılamak için gelen yakınlarının lüks araçları nedeniyle Karatepe Cezaevi önü adeta lüks araç galerisi oldu.

Engin Polat tahliye edildi
Hakkında kara para aklama ve yasadışı bahis iddiasıyla dava açılan 10 aydır da cezaevinde tutuklu bulunan Engin Polat ve beraberindeki 3 kişi mahkemenin verdiği ara karar ile tutuklu bulundukları Çorlu'daki cezaevinden tahliye edildi. Polat'ı karşılamaya eşi Dilan Polat ile çocukları ve çok sayıda yakını geldi.

Lüks araçlarla karşıladılar
Kararın ardından Polat saat 18.00 sıralarında serbest bırakıldı. Engin Polat'ın yakınlarının cezaevi önüne geldiği lüks marka otomobiller dikkat çekti. Araçların değerinin milyonların bulmasıyla Karatepe Cezaevi önü adeta araç galerisinde döndü.

 

 

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