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Gündem İlk dört günün bilançosu! 2 bin 453 kazada 26 ölü 3 bin 870 yaralı
Gündem

İlk dört günün bilançosu! 2 bin 453 kazada 26 ölü 3 bin 870 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-10 12:51:00 - 2024-04-10 12:54:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde 2 bin 453 trafik kazası yaşandığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yaşanan trafik kazası bilançosunu duyurdu.

2 bin 453 trafik kazasında 26 ölü

Kazalarla ilgili güncel verileri sosyal medya hesabından açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde; 615 trafik kazası meydana geldi. 431 bin 871 araç denetlendi. 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam; 2 bin 453 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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