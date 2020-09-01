İlk ders zili uzaktan çaldı

Oğuzhan Gültekin

Milyonlarca öğrenci koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile dün ilk defa okullarından uzakta eğitime başladı. TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla derslerine başlayan öğrenciler 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime geçecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın, Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla başlatılması dolayısıyla Karaçay İlkokulu’nda düzenlenen törende İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrasında ilk ders zilini çaldı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim dönemine öğretmenler ve okulların yönetimleriyle hareket ettiklerini ve ders programlarının hazır olduğunu belirterek, “Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci, ayın 18’ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Ondan sonra 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili gerekli işlemler de sürüyor.” diye konuştu.

Canlı sınıfların yanı sıra öğretmenlerin farklı platformlardan da öğrencilere erişebileceğini ifade eden Selçuk, “Bu arada erişimi güç olan bazı çocuklarımız için de hazırlıklarımız sürüyor. Bu hazırlıklarımızın birçok boyutu var, farklı şehirlerde değişmek üzere. Bunlardan bir tanesi de 5 binin üzerindeki EBA destek noktası çalışmamız. Bu şekilde bütün hızımızla başladık.” bilgisini verdi.

''Selçuk’un açıklamaları velileri rahatlattı”

Yeni eğitim-öğretim yılında velilerin dikkat etmesi gerekenleri ve 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin Eğitimci-Yazar Tarık Sezai Karatepe Akit’e değerlendirmede bulundu.

Eğitimci-Yazar Tarık Sezai Karatepe, “21 Eylül’de yüz yüze eğitim başlayacak ancak önceki günlerde Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, ‘İstemeyen veliler çocuklarını okula göndermeyebilir’ şeklinde yaptığı açıklama ile velilerin yüreklerine su serpmiştir. Çünkü veliler artan vaka sayıları yüzünden hala tedirgin. Bakanımızın bu açıklaması velileri mutlu etmiştir. Çünkü, öğrencilerimiz ne kadar sağlıklı olursa olsun, ne kadar dikkat ederlerse etsinler onlara ders veren öğretmenlerimizin kronik rahatsızlıkları yüzünden öğrenciler de tehlikeye düşüyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin uzaktan eğitime devam etmesi daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Veliler de cocukları ile dersleri takip etmeli”

Velilerin televizyonlardaki gereksiz programları izlemek yerine çocukları ile birlikte ders dinlemelerini tavsiye eden Karatepe, “Uzaktan eğitim alan öğrencilerle birlikte veliler de EBA üzerinden dersleri dinleyebilirler. Bu veliler için de büyük bir avantajdır. Geçmişte unuttukları birçok bilgiyi tazeleme imkânı sağlanmış olacaklar. Böylece çocuk bir yerde takıldığı zaman anne veya babasına takıldığı soruyu sorduğu zaman veli daha basit ve anlaşılır bir şekilde çocuğuna yardımcı olabilecek” görüşünü kaydetti.

“Çocuklara baskı kurulmamalı’’

Öğrencilerin pandemi yüzünden buruk bir sevinçle okula başladıklarını söyleyen Karatepe, “Salgından dolayı milyonlarca öğrenci okullarına uzaktan eğitimle başladı. Bu süreçte en çok zorlananlar okula yeni başlayan çocuklarımız olacaktır. Ancak, o minik yavrularımıza da anne ve babaları destek olacaklar. Veliler çocuklarına bilgiden keyif almayı öğretsinler. En iyi dinlenmenin öğrenme olduğunu aşılasınlar. İlim ve bilgi insana kimlik şuuru kazandırır. Çocuklara araştırmanın önemini anlatsınlar. Ayrıca, bunları yaparken de çocuklara baskı yapmasınlar. Çocuk üzerinde ‘İlla bunu yap’ diye baskı kurulursa ilerleyen zamanlarda çocuk daha da zıtlaşacaktır. Yapacağı varsa da o işi yapmamaya başlayacaktır. Çocuk her şeyi alıştıra alıştıra yapmalıdır. Baskı kurulmamalı ancak disiplinden de taviz verilmemelidir” diye konuştu.