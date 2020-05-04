  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İlk deneme seferi bugün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında bugün ticari deneme seferlerine başlanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 08:02:00 -
İlk deneme seferi bugün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, modenizasyon çalışmaları tamamlanan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında bugün ticari deneme seferlerine başlanacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, proje kapsamında 378 kilometre hattın tüm alt ve üstyapısı yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında sinyal sisteminin yapıldığını belirtti. Karaismailoğlu, “Ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon projesinde deneme seferlerini başlatmıştık. Şu anda da test sürüşlerimizi 2 lokomotif, 6 yük vagonu ve 1 personel vagonu olmak üzere toplamda 500 ton yük ile devam ediyor. Test sürüşlerini 1 Mayıs itibarıyla tamamladık, 4 Mayıs günü (bugün) hattımız ticari deneme seferlerine başlayacak” ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, modernizasyon sonrasında hat kapasitesinde yüzde 50’lik artış olacağına da dikkati çekerek, “Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle güvenli taşımacılığa en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bu hattı ticari deneme seferlerine açarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en güvenli şekilde bu hat üzerinden taşımaya başlamayı da amaçlıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı