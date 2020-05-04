İlk deneme seferi bugün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, modenizasyon çalışmaları tamamlanan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında bugün ticari deneme seferlerine başlanacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, proje kapsamında 378 kilometre hattın tüm alt ve üstyapısı yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında sinyal sisteminin yapıldığını belirtti. Karaismailoğlu, “Ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon projesinde deneme seferlerini başlatmıştık. Şu anda da test sürüşlerimizi 2 lokomotif, 6 yük vagonu ve 1 personel vagonu olmak üzere toplamda 500 ton yük ile devam ediyor. Test sürüşlerini 1 Mayıs itibarıyla tamamladık, 4 Mayıs günü (bugün) hattımız ticari deneme seferlerine başlayacak” ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, modernizasyon sonrasında hat kapasitesinde yüzde 50’lik artış olacağına da dikkati çekerek, “Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle güvenli taşımacılığa en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bu hattı ticari deneme seferlerine açarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en güvenli şekilde bu hat üzerinden taşımaya başlamayı da amaçlıyoruz” dedi.