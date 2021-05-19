İlk çeyrekte güçlü büyüyeceğiz

Buğra Kardan

Pandemi döneminden kuvvetlenerek çıkan Türkiye’ye yerli ve yabancı yatırımcı büyük güven duyuyor. Reformlarla, üretim ve ihracat başarılarıyla dikkat çeken ülkenin ilk 3 ayda yüzde 9-10 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Hedefler tutturulacak

İktisatçılar tarafından her alanda atılımın devam ettiği dile getiriliyor. “Ülkemiz imalatın ve ihracatın katkılarıyla güçlü büyüyüp hem 2021 hem 2022 hem de 2023 hedeflerini tutturacaktır” görüşü paylaşılıyor. Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin ise sanayide çarkların hızlandığının altını çiziyor. Alkin, “Pandemi şartlarına rağmen şubatta ve martta belirgin oranda arttırmamız takdire şayandır” diyor.

Yeni rekor kıracağız

Geçen ay ihracatın 18 milyar doları aştığına işaret eden Alkin, “Sanayi üretimi de önemli ölçüde artmaya devam ediyor. İlk 3 aya ait üretim artışı ekonomimize ivme katıyor. Öyle görünüyor ki büyüme başarılarımıza yenileri eklenecek” ifadelerini kullanıyor.

Gidişat iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise temkinli olup Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 5.5-6 büyüyeceğini öngörüyor. Elvan, şunları kaydediyor: “2021’in ilk çeyreğinde ekonomik aktivite güçlü. Ara ve yatırım malında ciddi bir artış var. Sanayi sektörümüz dinamik. İhracatta da iyi bir grafik ortaya koyuyoruz. Euro Bölgesi 1 birim büyüdüğünde bizim ihracatımız 4- 4.5 birim artıyor. Euro Bölgesi’nin yüzde 4.4’lük büyüyeceğine ihtimal veriliyor. Bizim ihracatımızda da büyümenin yüzde 16-20 artış görüleceği kanaatindeyiz. Belki de Türkiye tarihinde ilk defa 200 milyar doları yakalayacağız.” Elvan, “ikinci çeyrekte iki haneli, 2021 genelinde de yüzde 5’i aşan bir büyümeyle karşı karşıya kalabiliriz” diye ekliyor.

Yatırımcıya önemli çağrı

Bu arada hükümet, ülkeye yatırımcı çekmek için gerekli her adımı atıyor. Dünya devi firmalarla irtibat halinde olan ekonomi yönetiminden de global firmalara devamlı “Türkiye’nin güvenli bir liman olduğunu, yatırımcıya en iyi imkânları sunduğunu unutmayın. Anadolu’da üretiminizi arttırabilirsiniz. Ülkemize Ar-Ge faaliyetlerinizi de taşıyabilirsiniz” çağrıları geliyor.