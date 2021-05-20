Ilısu Barajı’ndan ekonomiye 1.9 milyar lira katkı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın faaliyete geçtiği 19 Mayıs 2020’den bugüne kadar 2.8 milyar kilowatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.
Yıldız, barajın sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olduğunu vurguladı. DSİ’den yapılan açıklamada ise Ilısu Barajı’nda regüle edilip Cizre Barajı’na bırakılacak sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern tekniklerle sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon kilovatsaat enerji üretilmesinin mümkün olabileceği belirtildi.