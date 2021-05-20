  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistin'den acı haber
Filistin'den son dakika açıklaması: İsrail bir sömürge gücüdür!
Libya Başbakanı Dibeybe'den önemli ziyaret
Mahkemeden Canan Karatay kararı
Ekonomi Ilısu Barajı’ndan ekonomiye 1.9 milyar lira katkı
Ekonomi

Ilısu Barajı’ndan ekonomiye 1.9 milyar lira katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın faaliyete geçtiği 19 Mayıs 2020’den bugüne kadar 2.8 milyar kilowatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:05:00 -
Ilısu Barajı’ndan ekonomiye 1.9 milyar lira katkı

Yıldız, barajın sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olduğunu vurguladı. DSİ’den yapılan açıklamada ise Ilısu Barajı’nda regüle edilip Cizre Barajı’na bırakılacak sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern tekniklerle sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon kilovatsaat enerji üretilmesinin mümkün olabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e karşı harekete geçti!
Dünya

İsrail'e karşı harekete geçti!

ABD'de başını Alexandria Ocasio-Cortez'in çektiği bazı Demokrat vekiller, İsrail'e silah satışının durdurulması için yasa teklifi hazırladı...
Bakan Soylu duyurdu: Onun nerede olduğunu biliyoruz
Siyaset

Bakan Soylu duyurdu: Onun nerede olduğunu biliyoruz

Thodex yöneticisi Fatih Özer hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasın..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e soğuk duş
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e soğuk duş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haddini aşan ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay