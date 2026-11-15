İlhan Tahsin’den Atina’ya müftülük tepkisi: Azınlığın iradesi nerede?

Batı Trakya Türk Azınlığının müftülük meselesini kaleme alan gazeteci yazar İlhan Tahsin, “Müftülük Sorununda Atina’nın Zaferi Mi, Yeni Bir Çıkmazın Başlangıcı Mı? (Uyan Ey Azınlık!)” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Tahsin, Yunanistan’ın yeni müftüleri göreve getirmesiyle müftülük sorununun çözüldüğü yönündeki yaklaşımın gerçeği yansıtmadığını belirterek, asıl meselenin Batı Trakya Türk Azınlığının özgür iradesinin tanınması olduğunu vurguladı.

Batı Trakya Türk Azınlığının yıllardır gündeminde yer alan müftülük meselesi, Yunanistan'ın yeni müftüleri göreve getirmesiyle yeniden tartışma konusu oldu. Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki'nin müftülerin Müslümanlar tarafından seçildiği yönündeki açıklamaları ve Rodop Milletvekili İlhan Ahmet'in 2022 yılında çıkarılan yasaya yönelik savunması tartışmaları beraberinde getirirken, gazeteci yazar İlhan Tahsin konuyu kapsamlı bir yazıyla değerlendirdi.



“MÜFTÜLÜK SORUNU KOLTUK MESELESİ DEĞİL”

“Müftülük Sorununda Atina’nın Zaferi Mi, Yeni Bir Çıkmazın Başlangıcı Mı? (Uyan Ey Azınlık!)” başlıklı yazısında Tahsin, meselenin yalnızca müftülük makamına kimin getirildiğiyle sınırlı olmadığını belirterek, bundan sonraki süreçte yeni müftülere hangi görevlerin verileceğinin ve Batı Trakya Türk Azınlığının bu gelişmelere nasıl karşılık vereceğinin belirleyici olacağını ifade etti.

Atina'nın yıllardır kendi istediği müftülük sistemini oluşturmak için adımlar attığını kaydeden Tahsin, 33 kişilik bir kurul üzerinden seçim görüntüsü oluşturulduğunu ve devletin tercih ettiği isimlerin müftülük makamlarına getirildiğini savundu. Tahsin, “Bir müftüyü göreve getirmek başka, bir toplumun iradesini teslim almak bambaşka!” sözleriyle azınlığın iradesinin idari kararlarla temsil edilemeyeceğine dikkat çekti.

CAMİ GÖREVLİLERİNE YÖNELİK OLASI ADIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Yazısında yeni müftülük mekanizmasının ilerleyen dönemde camilerde görev yapan din görevlilerine yönelik nasıl bir tutum sergileyeceği konusuna da değinen Tahsin, özellikle Rodop ilindeki din görevlilerinin görevlerinin hukuki dayanağının sorgulanabileceğine ilişkin ihtimallerin azınlık açısından ciddi endişe oluşturduğunu belirtti.

Böyle bir uygulamanın henüz gerçekleştiğini söylemediklerinin altını çizen Tahsin, bu yönde bir sürecin başlatılması halinde Batı Trakya'da çok daha büyük tartışmaların yaşanabileceğini kaydetti.

“33 KİŞİYLE 150 BİN İNSANIN İRADESİNİ TEMSİL EDEMEZSİNİZ”

Müftülük meselesinin Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınan azınlık hakları, dinî kurumların özerkliği ve toplumun kendi dinî liderleri üzerindeki iradesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Tahsin, 33 kişilik kurulun kimler tarafından ve hangi yöntemle belirlendiğini sorguladı.

Tahsin, yazısında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Bir kurul oluşturmakla toplumun iradesini temsil etmiş olmazsınız. O kurula 33 kişi yerleştirmekle 150 bin insanın iradesini cebinize koyamazsınız.”

İLHAN AHMET’E SORULAR YÖNELTTİ

Gazeteci yazar Tahsin, yazısında Rodop Milletvekili İlhan Ahmet'in 2022 yasasına verdiği desteği de eleştirdi. Ahmet'in bir yandan yasanın daha geniş katılıma imkân sağlaması gerektiğini savunurken diğer yandan söz konusu yasayı desteklemiş olmasının çelişki oluşturduğunu ifade etti.

Tahsin, “Madem Azınlığın görüşü bu kadar önemliydi, neden en başından beri Azınlığın kendi iradesini esas alan bir sistem için mücadele edilmedi?” sorusunu yönelterek, siyasetçilerin aldıkları kararların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Milletvekilliğinin bir makam olduğunu ancak azınlığın iradesine sahip olmak anlamına gelmediğini vurgulayan Tahsin, azınlığın taleplerinin devletin tercihlerini topluma anlatmakla değil, toplumun taleplerini devlete kabul ettirmekle savunulabileceğini kaydetti.

“BİR TOPLUMUN İRADESİ TÖREN SALONUNDAKİ ALKIŞLARLA ÖLÇÜLMEZ”

Yeni müftülerin göreve başlama törenine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tahsin, Yunan basınında törene yoğun azınlık katılımı olduğu yönündeki haberleri sorguladı. Tören salonundaki kalabalığın toplumun tamamının iradesini yansıtmadığını belirten Tahsin, protokol düzeninde müftülere gösterilen konumun da eşitlik ve dinler arası saygı bakımından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tahsin, Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim, dinî özgürlük, kimlik ve örgütlenme alanlarında yıllardır çeşitli sorunlarla mücadele ettiğini hatırlatarak, birkaç kişinin katıldığı toplantılar ve yapılan açıklamalarla bu sorunların ortadan kalkmış gibi gösterilemeyeceğini dile getirdi.

“MÜFTÜ MAKAMINI DOLDURMAKLA AZINLIĞIN GÖNLÜNÜ DOLDURAMAZSINIZ”

Yazısının sonuç bölümünde Yunanistan'a seslenen İlhan Tahsin, devletin görevinin azınlığın dinî hayatını kontrol etmek değil, din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almak olduğunu vurguladı.

Batı Trakya Türk Azınlığının barış, eşitlik ve hukuk temelinde haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Tahsin, “Bir toplumun iradesi, bir tören salonundaki alkışlarla ölçülmez. Bir toplumun iradesi, devletin hazırladığı bir listeye yazılan isimlerle belirlenmez” ifadelerini kullandı. Tahsin, yazısını, “Müftü makamını doldurmakla Azınlığın gönlünü dolduramazsınız. Ve son olarak… Azınlığın henüz el öpmediğini hesaba katın. Çünkü bu toplumun başını eğdiremediğiniz sürece, hazırladığınız hiçbir siyasi senaryo kendiliğinden başarıya ulaşmayacaktır” şeklinde tamamladı.

Gazeteci yazar İlhan Tahsin, Batı Trakya Türk Azınlığının hak mücadelesinin kişilerle başlayıp kişilerle sona ermeyeceğini belirterek, azınlığın kendi iradesiyle varlığını sürdürmeye devam edeceği mesajını verdi.