İlhan Kesici kimdir? İlhan Kesici nereli kaç yaşında? İlhan Kesici hangi partide?

İlhan Kesici 22 Kasım 1948 tarihinde Sivas Zara doğumludur. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Anavatan Partisi (ANAP); 2007, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Birleşik Krallık'ta bulunan Bradford Üniversitesi Proje Planlaması Merkezinde "Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri" ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde "Kamu Yüksek Yöneticiliği" eğitimleri aldı.

İlhan Kesici hangi partide siyaset yaptı?

1972 ve 1977 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda Proje Başmühendisliği ve Daire Başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1977 ve 1981 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Ulaştırma-Haberleşme Sektörü Uzmanı olarak çalıştı. 1981 ve 1984 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Kamu Yatırımları Daire Başkanı oldu. 1984 ve 1985 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Koordinasyon Genel Müdürü oldu. 1985-1987 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Topluluğu Nezdinde Daimi Delegasyon Başkan Yardımcılığı, 1987-1990 yıllarında Müsteşar Müşaviri, 1991 ve 1993 yıllarında DPT Müsteşarlığı yaptı.

Aralık 1991 ve Ağustos 1993 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği yaptı. İlhan Kesici 1995 Türkiye genel seçimleri'nde Genel Başkanlığını Mesut Yılmaz'ın üstlendiği Anavatan Partisi'nden (ANAP) Bursa milletvekili olarak meclise girmeden önce 1994 Türkiye yerel seçimleri'nde ANAP İstanbul belediye başkan adayı oldu fakat %22 oy alarak Refah Partisi'nin (RP) adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yenildi

22 Mayıs 2007 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve 2007 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise girdi. 23. dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği Karma ve Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

Ağustos 2009 tarihinde CHP Grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına aday gösterildi fakat seçilemedi. 28 Eylül 2010 tarihinde partisinden istifa etti. 2015 yılında CHP'ye tekrar katıldı ve hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısını geçemediği Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.