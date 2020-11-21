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Dünya İlham Aliyev'den Türkiye ve Rusya mesajı: İki ülke arasındaki müzakerelerden memnunuz
Dünya

İlham Aliyev'den Türkiye ve Rusya mesajı: İki ülke arasındaki müzakerelerden memnunuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakerelerin çok önemli olduğunu ve bundan memnun olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:36:00 -
İlham Aliyev'den Türkiye ve Rusya mesajı: İki ülke arasındaki müzakerelerden memnunuz

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarması üzerine imzalanan ateşkesle bölgenin güvenliğini Türkiye ve Rusya üstlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul  etti.  Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yaptığı operasyondan ve Ermenistan'ın sivillere düzenlediği saldırılardan bahsetti.

'Paralı asker kabul edilemez'

Aliyev, Ermenistan ordusu saflarında yabancı paralı askerlerin savaştığını anımsatarak, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bölgede geçici görevli Rus askerlerinin bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Aliyev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da, Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için bunun çok önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Türkiye yönetimi ve bizzat Recep Tayyip Erdoğan'a askeri operasyonların durdurulması için ön koşullarının oluşturulmasına katkıları için teşekkür ediyorum. Bizim için dost iki ülke olan Rusya ve Türkiye, ateşkes gözetimi ve kontrolünü gerçekleştirecek. Bu, komşumuz olan iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendiğini göstermektedir."

Rus askerler hakkında bilgi aldı

Şoygu da Dağlık Karabağ'da geçici görevli Rus askerlerinin faaliyeti konusunda bilgi verdi. Rus askerlerinin bölgede 23 noktada konuşlandığını bildiren Şoygu, bazı ufak çatışmalar dışında ateşkese uyulduğunu aktardı.

Şoygu, Bakü temasları öncesinde Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü.

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