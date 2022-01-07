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Spor İlginç anlar: Hakem Fırat Aydınus'un kafasına sert şut!
Spor

İlginç anlar: Hakem Fırat Aydınus'un kafasına sert şut!

Yeni Malatya'nın kalecisi Ertaç, Trabzon maçının bitiş düdüğüyle sert bir şut çekti. Ertaç'ın çektiği top, hakem Fırat Aydınus'un kafasına isabet etti. Ertaç, Aydınus'un yanına koşup özür diledi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 23:05:00 -
İlginç anlar: Hakem Fırat Aydınus'un kafasına sert şut!

Süper Lig'in son sırasında yer alan Yeni Malatya, Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti. Maçın bitiş düdüğü gelince kaleci Ertaç, topa sinirle vurdu. Ertaç'ın vurduğu top, hakem Fırat Aydınus'a isabet etti.

Özür diledi

Topun sert şekilde isabet ettiği Aydınus, bir süre sendeledi. Ertaç, Aydınus'un yanına gidip özür diledi. Ardından ikili sarılıp olayı tatlıya bağladı.

 

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