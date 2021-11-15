Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde kaza
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bir kamyonetin devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'da, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
B.Z. idaresindeki 05 LA 709 plakalı kamyonet, Çankırı-Kastamonu kara yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.