İletişim Başkanlığı’nden ‘Bir Dakika’ adlı ödüllü kısa film yarışması

YENİ AKİT ANKARA

Kadına yönelik şiddet vakalarına karşı geniş çaplı bir farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular, 25 Kasım 2021-25 Ocak 2022 tarihlerinde yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile "Bir Dakika" adlı ödüllü kısa film yarışması çağrısını yineledi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı; “Kadına karşı şiddet, toplum olarak üzerine çokça mesai harcadığımız, hukuksal ve sosyolojik açılımlarla önüne geçmeye çalıştığımız toplumsal bir anomidir. Neden bir dakikalık kısa film gösteriminle bu farkındalığa katkı sağlayan kişi olmayasın?”