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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan hadsiz Ertuğrul Özkök'e tepki: Milli iradeyi hedef alan çarpık anlayışın tezahürü!
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İletişim Başkanı Duran'dan hadsiz Ertuğrul Özkök'e tepki: Milli iradeyi hedef alan çarpık anlayışın tezahürü!

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İletişim Başkanı Duran'dan hadsiz Ertuğrul Özkök'e tepki: Milli iradeyi hedef alan çarpık anlayışın tezahürü!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘diktatör’ olarak göstermeye çalışan Ertuğrul Özkök’ün skandal açıklamalarına sert tepki göstererek, "Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ertuğrul Özkök'ün skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Duran'ın paylaşımının tamamı şu şekilde: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği demokratik bir lider olmasına rağmen, otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak; siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve millî iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür. Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır.”

MİLLETİN İRADESİNE DE SAYGISIZLIK

“Bugün aynı çevrelerin farklı söylemler ve benzer yöntemlerle siyasi mühendislik yapmaya, millet adına karar vermeye ve siyasi ömür biçmeye kalkışmaları; vesayetçi reflekslerin hâlâ terk edilemediğini açıkça göstermektedir. Demokrasilerde meşruiyetin yegâne kaynağı millettir. Türkiye’de kimin ülkeyi yöneteceğine, kimin görevine devam edeceğine ya da görevden ayrılacağına; köşe yazıları, siyasi temenniler, dış yönlendirmeler veya vesayet odakları değil, yalnızca aziz milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi karar verir. Bu temel hakikati görmezden gelen her yaklaşım milletimizin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır.”

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