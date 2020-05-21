İlçenin tüm sokakları dezenfekte edildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede tüm sokaklar dezenfekte edildi.

Son günlerde bölgede artan Korana virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle dezenfekte çalışmalrını aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Korona virüsle mücadele kapsamında Dumlupınar ilçemizin tüm cadde ve sokakları korona virüse karşı dezenfekte yaptık. Allah en kısa zamanda bu beladan yurdumuzu kurtarsın. Vatandaşlarımızdan ricamız, ilçeler arası seyahatlerini zorunlu olmadıkça yapmamaları. Biz beledye olarak tüm imkanlarımızla tedbirlerimizi alıyoruz. Sokağa çıkmak zorunda olan tüm kardeşlerimiz mutlaka maske takmalıdır’’ dedi.