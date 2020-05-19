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İlçelerde denetimler sıklaştırıldı

DÜZCE (İHA) – Ramazan Bayramı öncesinde firmaların fiyat artışını önlemek için denetimler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:25:20 -
İlçelerde denetimler sıklaştırıldı

DÜZCE (İHA) – Ramazan Bayramı öncesinde firmaların fiyat artışını önlemek için denetimler devam ediyor. Tüm ilçelerde ekipler denetimleri sıklaştırarak, tedbirlerin denetimi yapılıyor.


Düzce’de Ramazan Bayramı öncesinde esnafların fiyatlara fahiş fiyat yansıtmaması için il genelinde ekipler denetimlerini sürdürüyor. Çilimli Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zabıta ekiplerinin de destekleri ile ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve fırın dükkanlarında fahiş fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Tedbirlere uymayan firmalara cezai işlem uygulanırken, tedbirlere uygulayan ve fahiş fiyatı uygulamayan firmalara teşekkür edildi.

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