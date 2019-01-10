İlçe jandarma komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Ş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. M.Ş'nin evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.10 Ocak 2019 Perşembe 15:40
Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.
Yüzbaşı M.Ş. gözaltına alındı, adresindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu.
İfadesinin ardından Yüzbaşı M.Ş. Yalova'ya gönderilecek.
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