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İlçe jandarma komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Ş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. M.Ş'nin evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:40
İlçe jandarma komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

Yüzbaşı M.Ş. gözaltına alındı, adresindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu.

İfadesinin ardından Yüzbaşı M.Ş. Yalova'ya gönderilecek.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:40
  1. Yalova
  2. Aydın
  3. fetö

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  • Yunus16Yunus165 dk önce
    15 TEMMUZ 2016 İKİ BUÇUK YIL GEÇTİ, NE MATERYALİ ? ŞİMDİYE KADAR BİRŞEY BIRAKIRLAR MI?

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