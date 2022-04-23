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Aktüel 'İlahlık' taslayan İsrailli profesörden şok itiraf: Yeni dünya düzeni için yeni din!
Aktüel

'İlahlık' taslayan İsrailli profesörden şok itiraf: Yeni dünya düzeni için yeni din!

Büyük Sıfırlama (Great Reset) projesini tanıtan Dünya Ekonomik Forumu direktörü Klaus Schwab'ın danışmanı İsrailli Tarih Profesörü Yuval Noah Harari, ilahlık taslayan bir konuşmasında, yeni bir din uydurulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 00:58:00 -

Mayıs 2020'de İngiltere Prensi Charles ile birlikte Büyük Sıfırlama (Great Reset) projesini tanıtan Dünya Ekonomik Forumu direktörü Klaus Schwab'ın danışmanı İsrailli Tarih Profesörü Yuval Noah Harari, "Bu kadar çok insanı ne yapacağız?" sorusuna verdiği ilginç cevap tartışmalara ve tepkilere yol açmıştı.

Yeni ortaya çıkan bir konuşmasında ilahlık taslayan Harari, yeni bir din getirileceğini söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

"İnsanlar artık ekonomiye yararlı olmadığında ne yapacağımıza İncil'de bir yanıtımız yok. Tamamen yeni ideolojilere ve yeni dinlere ihtiyacımız var. Ve (Bu yeni dinin) Silikon Vadisi'nden veya Bangalore'den çıkması muhtemeldir. Ortadoğu'dan değil. Ve muhtemelen insanlara teknolojiye dayalı vizyonlar verecekler. Eski dinlerin vaat ettiği mutluluk, adalet ve hatta sonsuz yaşamı, burada teknolojinin yardımıyla Dünya'da verecekler, ölümden sonra doğaüstü bir varlık değil."

Yuval Noah Harari kimdir?

Dünyaca ünlü İsrailli tarih profesörü olan Yuval Noah Harari 1976 yılında dünyaya geldi. Seküler Doğu Avrupa kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu olan Harari Haifa'da büyüdü. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan yazar, 2002 yılında da Oxford'da doktorasını yaptı.Harari, İsrail'de yasal olmaması nedeniyle kocası Itzik Yahav ile Kanada'da eşcinsel evlilik yaptı.

Lisans ve yüksek lisansını yaptığı Kudüs İbrani Üniversitesi'nin Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders veren yazar, toplumun genel olarak kabul ettiği hiçbir şeye inanmak zorunda olmadığını belirtiyor.

Dünya Tarihi, Ortaçağ Tarihi ve Askeri Tarih konularında uzmanlaşan yazarın, bu konular hakkında yaptığı çalışmaları kitap olarak yayımlandı. Ayrıca, makro-tarihsel sorular üzerinde yoğunlaşan Yuval Noah Harari Türkiye'de “Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens” adlı kitabıyla tanındı. Harari “Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens”te, insanoğlunun tarihi gelişimini bedensel evrimlerden ziyade daha çok insanlığın zihinsel evrimleri üzerinde durarak anlatıyor.

Yazar, Türkçe'ye çevrilen bir diğer eseri ise “Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi” kitabında ise kehanetlerden çıkarımlar yaparak insanlığı gelecekte nelerin beklediğini yazıyor.

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Yorumlar

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yapmak istediklerini acikca söylüyor. Bati ilk önce dinsizlestirildi simdi yeni din uydurmalari geliyor. Sira müslüman alemine geldi. Uyanik olmaliyiz, Allahin ipini bütün gücümüzle tutmaliyiz. Allah cc imandan ayirmasin
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