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Eğitim İlahiyat ve Din Hizmetleri Alanı Kıraat ve Hafızlık Odak Projesi! İşte başvuru tarihleri
Eğitim

İlahiyat ve Din Hizmetleri Alanı Kıraat ve Hafızlık Odak Projesi! İşte başvuru tarihleri

Maltepe Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, İlahiyat ve Din Hizmetleri Alanı Kıraat ve Hafızlık Odak Projesi düzenliyor. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:46:00 -
İlahiyat ve Din Hizmetleri Alanı Kıraat ve Hafızlık Odak Projesi! İşte başvuru tarihleri

Maltepe Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, İlahiyat ve Din Hizmetleri Alanı Kıraat ve Hafızlık Odak Projesi düzenliyor. Proje için başvuru şartları, başvuru tarihleri, program içeriği açıklandı. İşte tüm merak edilenler... Ayrıntılar haberimizde...

Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çolak öncülüğünde sınavı kazanan öğrencilere "Kıraat ve Hafızlık İhtisası"

29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çolak öncülüğünde sınavı kazanan öğrencilere "Kıraat ve Hafızlık İhtisası" yaptırılacağı bildirildi.

Program içeriğinde neler var?

Program içeriğinde ise, Arapça Hazırlık, Kıraat ve Hafızlık İhtisası, Akademik ve Mesleki Gelişim, İlahiyat Fakültesine Hazırlık olduğu belirtildi.

Başvuru şartları neler?

Projeye yapılacak başvuru için ise; hafızlık belgesine sahip olmak, yüksek öğretimde ilahiyat fakültesini tercih etmek, 01.01.2004 ve sonrası tarihlerde doğmuş olmak şartlarının arandığı ifade edildi.

Başvuru tarihleri ne zaman?

Başvuru tarihlerinin 7 Eylül ile 18 Eylül 2020 tarihleri arasında olacağı bildirildi. Mülakat tarihlerinin ise 21 Eylül ile 25 Eylül 2020 arasında olduğu duyuruldu.

30 hafız erkek öğrenci

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında 9. sınıfa Yetenek Sınavı ile Hafızlık Belgesine sahip olan 30 hafız erkek öğrencinin kabul edileceği açıklandı.

Kaydını gerçekleştiren öğrenciler Türkiye Diyanet Vakfı bursundan yararlanacaklar

Kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı bursundan yararlanacağı bildirildi. Okulun pansiyonu olduğu ayrıca vurgulandı.

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