İlaçlar sahurda mı iftarda mı alınmalı?

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Esra Tutal, Ramazan ayında tiroit hastalarının ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kişideki tiroit bezinin yavaş çalışması ya da tiroit bezinin ameliyatla alınmış olması (kalıcı hipotiroidi) durumunda hayat boyu tiroit hormonu alınması gerektiğini belirten Dr. Tutal, “Tiroit bezi hayati derecede önemlidir. Tiroit hormonları en iyi mide boşken emilir. Bu nedenle kahvaltıdan en az yarım saat önce alınmalıdır. Bu süreye uyulmadığı zaman ilacın yeterli emilimi gerçekleşmez ve kan TSH seviyelerinde dalgalanmalar olur. Ramazan 1 ay gibi uzun bir süreyi kapsadığı için bu dönemde de ilacın doğru kullanımı önemlidir” diye konuştu.

"Sahurdan önce alınabilir"

Uzm. Dr. Tutal, Ramazan ayında tiroit hastalarının ilaçlarını nasıl kullanabileceği ile ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

“Sahur yemeği yenilmeden yarım saat önce uyanılıp ilaç alındıktan sonra sahurluk yenilebilir. Eğer sahura kalkmadan oruç tutuluyorsa, imsak vaktinden önce uyanıp az bir suyla ilaç alınabilir. Eğer uyanmama ihtimali varsa, hiç alınmamasındansa ilaç yatmadan önce de alınabilir. Bu durumda en az 2-3 saat herhangi bir şey yenmemiş olmasına dikkat edilmeli. Mide koruyucu ilaçlar mide asidini azalttığı için tiroit hormonlarının emilimini azaltır, çok gerekmedikçe gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa da önce tiroit ilacı, 1 saat sonra mide koruyucu alınmalıdır. Ramazan ayı bittikten 1-1.5 ay sonra kan tiroit hormon düzeylerinin kontrol edilmesi gerekir.”