  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İlaçlar sahurda mı iftarda mı alınmalı?
Sağlık

İlaçlar sahurda mı iftarda mı alınmalı?

Yeniakit Publisher
2023-03-29 22:35:00 -
İlaçlar sahurda mı iftarda mı alınmalı?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Esra Tutal, tiroit hastalarının ramazan ayında ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiğini açıkladı.

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Esra Tutal, Ramazan ayında tiroit hastalarının ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kişideki tiroit bezinin yavaş çalışması ya da tiroit bezinin ameliyatla alınmış olması (kalıcı hipotiroidi) durumunda hayat boyu tiroit hormonu alınması gerektiğini belirten Dr. Tutal, “Tiroit bezi hayati derecede önemlidir. Tiroit hormonları en iyi mide boşken emilir. Bu nedenle kahvaltıdan en az yarım saat önce alınmalıdır. Bu süreye uyulmadığı zaman ilacın yeterli emilimi gerçekleşmez ve kan TSH seviyelerinde dalgalanmalar olur. Ramazan 1 ay gibi uzun bir süreyi kapsadığı için bu dönemde de ilacın doğru kullanımı önemlidir” diye konuştu.

"Sahurdan önce alınabilir"

Uzm. Dr. Tutal, Ramazan ayında tiroit hastalarının ilaçlarını nasıl kullanabileceği ile ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

“Sahur yemeği yenilmeden yarım saat önce uyanılıp ilaç alındıktan sonra sahurluk yenilebilir. Eğer sahura kalkmadan oruç tutuluyorsa, imsak vaktinden önce uyanıp az bir suyla ilaç alınabilir. Eğer uyanmama ihtimali varsa, hiç alınmamasındansa ilaç yatmadan önce de alınabilir. Bu durumda en az 2-3 saat herhangi bir şey yenmemiş olmasına dikkat edilmeli. Mide koruyucu ilaçlar mide asidini azalttığı için tiroit hormonlarının emilimini azaltır, çok gerekmedikçe gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa da önce tiroit ilacı, 1 saat sonra mide koruyucu alınmalıdır. Ramazan ayı bittikten 1-1.5 ay sonra kan tiroit hormon düzeylerinin kontrol edilmesi gerekir.”

Horlamayı basite almayın! Hayatı böyle tehdit ediyor
Horlamayı basite almayın! Hayatı böyle tehdit ediyor

Sağlık

Horlamayı basite almayın! Hayatı böyle tehdit ediyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ramazanda bunları göz ardı etmeyin! Obezite ameliyatı olanlar dikkat
Ramazanda bunları göz ardı etmeyin! Obezite ameliyatı olanlar dikkat

Sağlık

Ramazanda bunları göz ardı etmeyin! Obezite ameliyatı olanlar dikkat

Uzman isimden önemli açıklama | Sahura kalkmayınca bakın neler oluyor!
Uzman isimden önemli açıklama | Sahura kalkmayınca bakın neler oluyor!

Oruç

Uzman isimden önemli açıklama | Sahura kalkmayınca bakın neler oluyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23