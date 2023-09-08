İlaçla ölmeyen kadına yastıkla 'ötanazi'! Haber gündeme oturdu: Belçika'yı karıştıran olay! Türkiye'de yasak

Belçika'da, kanser hastası kadına ötanazi uygulayan doktorun, ilaçların yetersiz kalması üzerine şahsı yastıkla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Belçika'da, kanser hastalığı olan ve kendisine ötenazi uygulanmasını isteyen bir kadın, kendisine verilmesini istediği ölümcül ilaçların yetersiz kalması üzerine doktor tarafından yastıkla boğularak 'ötanazi' uygulandı.

KADININ EŞİNDEN SUÇ DUYURUSU

TRT Haber'in Belçika basınından derlediği habere göre, Liege'deki Oupeye belediyesinden 36 yaşındaki bir kadının durumu, ölümcül kanser teşhisi konulduktan sadece aylar sonra ciddi şekilde kötüleşti.

Kadın, Mart 2022'de ötenazi yapmayı seçtiğini bildirdi. Belçika'da yasal olan süreç, bir doktor ve iki hemşirenin, prosedürü denetlemek üzere kadının kocası ve küçük kızıyla paylaştığı evi ziyaret etmesini içeriyordu. Kadının ailesi, sevdiklerinin ölümüne tanık olmak istemedikleri için evi terk etti.

Sud Info'da yer alan habere göre süreç planlandığı gibi gitmedi. İlaç kokteyli istenen etkiyi vermeyince, doktorun kadını yastıkla boğarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

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7sur7, otopsi incelemesinde boğulma belirtileri görüldüğünü yazdı. Kadının eşi, Liege savcılığına şikayette bulunarak ötenaziyi yapan doktor ve iki hemşire hakkında yasal işlem başlattı.

ÖTANAZİ NEDİR?

Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak anlamını taşıyor.

Ötanazi uygulaması, bu üçü dışında farklı formlarda da olabilir; örneğin pasif ötanaziye kişinin tedavi edilebilecek ama ölümcül bir bulaşıcı hastalığının tedavi edilmeyerek kişinin, pasif olarak, ölümüne yol açılması dahildir. Ötanazinin farklı tipleri farklı yasal uygulamalara tabii.

ÖTENAZİ HANGİ ÜLKELERDE YASAL?

Dünyada ötenazinin yasal olduğu ülkeler Belçika, Hollanda, Lüksemburg. Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Hollanda ve Belçika'da 12 yaşından büyük çocuklar için bile uygulanıyor. Son olarak İspanya da bu ülkeler arasına katıldı.

Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ardından ötanazinin yasallaştığı 8. ülke İspanya oldu.

TÜRKİYE'DE YASAK

Aktif ötanazi Türkiye'de yasal değildir. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, hastaya ötanazi uygulayan fail (hekim), tasarlayarak (taammüden) adam öldürme hükümlerine göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet (ömür boyu) hapis cezasıyla cezalandırılır.